Найден способ вычислить отслеживаемые американскими спецслужбами данные

В Канаде создан сервис, с помощью которого можно отследить, какие личные данные пользователя попадают к американским спецслужбам. Об этом сообщает Motherboard.

Проект IXmaps создан специалистами канадской некоммерческой организации Open Media, сотрудниками Центра регистрации интернет-доменов Канады (Canadian Internet Registration Authority) и офисом уполномоченного по вопросам невмешательства в личную жизнь. Работа над сервисом ведется с 2008 года.

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Основатель проекта Эндрю Клемент (Andrew Clement) уверяет, что спецслужбы США имеют доступ к достаточно обширному массиву информации, которая принадлежит американским пользователям. Однако АНБ (Агентство национальной безопасности) также имеет право отслеживать трафик, который выходит за пределы страны, но хранится в США. Создатели сервиса надеются показать людям, что неявная слежка стала частью повседневной жизни, что недопустимо.

На карте сервиса отмечены 18 городов США, в которых расположены объекты, где гарантированно или вероятно находятся штабы спецслужб.

В середине марта стало известно, что Facebook запретил разработчикам использовать хранящиеся в социальной сети личные данные пользователей для слежки. Теперь создатели приложений, получившие доступ к информации юзеров соцсети для разработки программного обеспечения, будут обязаны защищать его от «несанкционированного доступа, использования или раскрытия».