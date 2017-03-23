Пользователей WhatsApp атаковали вредными ссылками для «слежки» за друзьями

Злоумышленники начали активно распространять среди пользователей мессенджера WhatsApp вредоносные ссылки под видом «шпионского» приложения, предназначенного для слежки за друзьями. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Пользователям приходит ссылка на приложение, которое якобы может отслеживать активность друзей. По ссылке предлагается скачать «шпионский» софт, но в действительности после нажатия текст отсылается еще 10 друзьям.

Также юзера перенаправляют на подставной сайт, где предлагают ввести номер телефона. В результате на устройстве жертвы автоматически оформляется подписка на дорогостоящие SMS-сервисы, устанавливается вредоносный софт и появляются рекламные баннеры.

Специалисты отмечают, что на самом деле подобного шпионского инструмента для слежки за друзьями не существует, поскольку мессенджер не обладает даже схожими функциями.

В марте специалисты компании Check Point обнаружили, что хакеры научились взламывать аккаунты пользователей мессенджеров WhatsApp и Telegram посредством отправки изображений. Злоумышленники распространяют в личных сообщениях ничем не примечательные картинки, но при попытке открыть их в полном размере они перенаправляют на страницу с вредоносными элементами.