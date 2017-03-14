Facebook запретит разработчикам использовать данные пользователей для слежки

Facebook запретит разработчикам использовать хранящиеся в социальной сети личные данные пользователей для слежки. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило агентство Associated Press.

В компании сообщили, что принимают политику по данному вопросу. Теперь создатели приложений, получившие доступ к информации пользователей соцсети для разработки программного обеспечения, будут обязаны защищать его от «несанкционированного доступа, использования или раскрытия». В Facebook подчеркнули, что «нельзя использовать информацию с целью создания инструментов для слежки».

Также в компании заверили, что приняли меры против разработчиков, создающих или продающих приложения для наблюдения.

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Осенью 2016-го Американский союз защиты гражданских свобод установил, что Facebook и принадлежащий ему Instagram предоставили компании Geofeedia, по заказу правоохранительных органов разрабатывающей программные продукты для наблюдения, доступ к личным данным пользователей. Позднее обе компании перекрыли Geofeedia доступ к аккаунтам, однако у Facebook до сих пор не существовало политики о запрете авторам приложений использовать для наблюдения за людьми полученные из социальных сетей персональные данные.