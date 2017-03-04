Интернет и СМИ
 

NYT рассказала о секретном инструменте Uber для слежки за чиновниками

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Компания Uber, на которую давят местные власти во многих странах из-за ее низких тарифов, в течение нескольких лет использует программу для сбора персональной информации чиновников и сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать столкновений с ними. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников Uber.

По информации газеты, для этой цели компания использует инструмент Greyball — часть программы VTOS (Violation of terms of service — «нарушение правил сервиса»), разработанной в 2014 году. Данные с ее помощью собираются как из приложения Uber, так и другими способами.

По словам собеседников NYT, данный инструмент был одобрен юридической службой Uber. С его помощью компания идентифицировала представителей власти и намеренно избегала их во многих странах: США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее, Италии. Директора отделений в этих странах получали инструкции по применению Greyball.

Источники газеты рассказали, что Uber помечал геозоны вокруг правительственных зданий. После этого начиналось наблюдение за тем, как люди в этих зонах использовали приложение. Например, сотрудники компании обращали внимание на то, как часто клиент открывал и закрывал программу.

Помимо прочего, Uber использовал сведения о кредитных картах, зарегистрированных в приложении, и их связи с потенциально опасными учреждениями (например, банк, обслуживающий полицию). Для сбора дополнительной информации сотрудники компании изучали профили в соцсетях.

Uber — международная компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей, предоставляющая услуги более чем в 530 городах в почти 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев).

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