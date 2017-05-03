АНБ за год перехватило более 151 миллиона телефонных звонков американцев

Агентство национальной безопасности (АНБ) США продолжает в массовом порядке перехватывать телефонные разговоры американцев, несмотря на так называемый «Акт о свободе США». Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада офиса директора национальной разведки, руководителя ЦРУ Дэниела Коутса.

В опубликованном во вторник, 2 мая, документе сказано, что АНБ в 2016 году получило от операторов и сохранило в своих базах данные о 151 230 968 телефонных звонках. Отмечается, что сбор данных не подразумевает запись информации в самих телефонных разговорах, то есть прослушивание. Речь идет только о звонках, их длительности и номерах звонящей и принимающей сторон. Кроме того, номера телефонов в разных записях (Call Detail Record) повторяются.

В то же время Reuters обращает внимание на то, что Суд по делам о надзоре за иностранными разведками разрешил АНБ в 2016 году слежку только за 42 подозреваемыми в терроризме.

Ограничения на деятельность американских спецслужб в 2015 году наложил Конгресс, приняв «Акт о свободе США». Согласно закону, который подписал Барак Обама, суд должен решать, есть ли в отношении гражданина обоснованное подозрение о его связях с терроризмом. Только в этом случае АНБ получает право следить за телекоммуникационной активностью объекта расследования.

Факты о массовой слежке АНБ за гражданами США и других стран раскрыл широкой общественности летом 2013 года экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. В газетах The Washington Post и The Guardian были опубликованы отрывки из презентации сверхсекретной государственной программе США PRISM.