CNN сообщил о ста тысячах иностранцах «под колпаком» АНБ

Агентство национальной безопасности США (АНБ) ведет слежку за 100 тысячами иностранцев по всему миру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Подобная деятельность спецслужб осуществляется в соответствии с разделом 702 закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). Как уточняет телеканал, эти данные помогли разведывательному сообществу выявить угрозы кибербезопасности, исходящие от враждебных правительств, остановить вредоносные кибератаки и сорвать планы группировки «Исламское государство» (запрещена в России) по подготовке ряда терактов.

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12 сентября Министерство юстиции США направило в Конгресс письмо, в котором предложило сделать закон об электронной слежке постоянным. Документ подписан генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом и директором Национальной разведки Дэниелом Коутсом. Они напомнили, что срок действия нынешнего закона истекает в конце года.

Авторы отметили, что в настоящее время закон позволяет собирать жизненно важную информацию о международных террористах, киберпреступниках, отдельных лицах и структурах, занимающихся распространением оружия массового уничтожения, получать другие важные разведывательные данные. «Сохранение в силе этих критически важных возможностей является высшим приоритетом министерства юстиции и разведывательного сообщества», — говорится в документе.

Критики этой меры утверждают, что в ходе шпионажа за иностранными объектами спецслужбы могут получить информацию об американцах, что законом запрещено.