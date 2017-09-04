Госдеп США предупредил о постоянной угрозе терактов в Европе

Государственный департамент США выпустил специальное предупреждение, в котором говорится о «постоянной угрозе» террористических нападений по всей Европе. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

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«В то время как местные правительства продолжают контртеррористические операции, Госдепартамент по-прежнему обеспокоен возможностью будущих террористических атак», — говорится в заявлении.

По мнению американских экспертов, наиболее уязвимыми для нападений остаются популярные среди туристов достопримечательности, транспортные узлы, рынки и торговые центры.

«Кроме того, отели, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, массовые мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие уязвимые объекты остаются приоритетными местами для возможных атак», — сказано в сообщении.

В качестве примеров были приведены недавние нападения в Испании, Швеции, Великобритании, Финляндии, Франции и России.