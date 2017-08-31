Власти Каталонии сочли недостоверным предупреждение ЦРУ об атаке в Барселоне

Власти испанской Каталонии подтвердили, что полиция региона (Моссос д'Эскуадра, Mossos d'Esquadra) получала предупреждение о готовящемся теракте в Барселоне от американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом в четверг, 31 августа, заявил советник по внутренним делам регионального правительства Жоаким Форн, пишет газета ABC Cataluña.

При этом он подчеркнул, что документ являлся не чем иным, как «манипуляцией в рамках кампании по дискредитации» каталонской полиции, которая идет «как изнутри, так и за пределами страны». Он отметил, что правоохранительные органы региона не имеют прямых связей с ЦРУ.

По словам Форна, полиция получает тысячи предупреждений, и все они изучаются специалистами. Он пояснил, что сообщение о готовящемся теракте на улице Рамбла было признано не заслуживающим доверия.

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Газета также приводит текст предупреждения. Оно гласит: «Полученная в конце мая неподтвержденная информация, достоверность которой не определена, свидетельствует, что "Исламское государство" планирует совершить террористические атаки в течение лета в местах массового скопления туристов в Барселоне, Испания, конкретно — на улице Рамбла».

О том, что американская разведка информировала полицию Каталонии о вероятном теракте стало известно сразу после атаки 17 августа, но до сих пор это не было подтверждено. Отмечалось, что предостережение поступило от ЦРУ за два месяца до нападения.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка. По последним данным, в результате всех атак погибли 16 человек.

По версии правоохранителей, в террористическую ячейку, которая стоит за этими терактами, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.

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