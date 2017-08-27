Число жертв терактов в Барселоне возросло до 16

Испанские власти сообщили о смерти гражданки Германии, которая стала 16-ой жертвой террористической атаки в Каталонии. Об этом через свой Twitter проинформировало региональное Главное управление гражданской обороны страны.

Погибшей был 51 год, в результате теракта она получила тяжелые травмы, ее состояние оценивалось как критическое.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка.

По версии правоохранителей, в террористическую ячейку, которая стоит за этими атаками, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.