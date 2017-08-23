Испанские полицейские обвинили Каталонию в недопуске до расследования терактов

Объединенная ассоциация сотрудников Гражданской гвардии Испании (AUGC) и союз полицейских (SUP) страны подготовили совместное заявление, в котором обвинили правоохранительные органы Каталонии (Mossos d'Esquadra‏) в недопуске их до расследования терактов. Об этом в среду, 23 августа, сообщает El Pais.

В жалобе отмечается, что такое поведение каталонцев носит политический характер. Вопреки тому, что расследованием террористических атак должны заниматься Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия, региональные власти фактически пресекли их деятельность. «[Это сделано] с единственной целью: показать внешнему миру, что Каталония — самодостаточное государство», — подчеркнули авторы заявления, добавив, что при этом под угрозу поставлена общественная безопасность.

В AUGC и SUP также выразили уверенность в том, что такая ситуация стала возможна из-за попустительства и слабости госинститутов и политических лидеров Испании.

Кроме того, в заявлении говорится, что если бы Mossos‏ допустила испанских стражей порядка к месту взрыва в доме в Альканаре, власти могли бы вовремя обнаружить «следы подготовки к терактам». В то же время каталонские полицейские изначально сочли причиной инцидента утечку бытового газа.

На прошлой неделе в каталонском Альканаре произошли два взрыва. Первый из них прогремел утром 17 августа в доме, где, как выяснилось, находилась нарколаборатория, а второй — в ночь на 18 августа в том же районе.

Днем 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов (по последним данным, погибли 15 человек). Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских, оцепивших место теракта. В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка.

Полицейские полагают, что инциденты в Альканаре могут быть связаны с терактом в Барселоне.