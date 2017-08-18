Посольство рассказало о пострадавшей при теракте в Камбрильсе россиянке

Российское посольство в Испании подтвердило информацию о том, что во время теракта в городе Камбрильсе пострадала гражданка России. Об этом говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.

«Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в г.Камбрильс. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказано в заявлении.

Также дипломаты уточнили, что по имеющейся на данный момент официальной информации среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет.

Ранее в пятницу Ростуризм сообщал, что есть сведения о пострадавшей при теракте в Барселоне гражданке России.

17 августа фургон наехал на людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали.

Позднее в тот же день неизвестный мужчина на машине наехал на полицейских, оцепивших район, где был совершен теракт.

Полиция задержала двоих подозреваемых — выходцев из Северной Африки. Водитель фургона пока остается на свободе. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Кроме того, вечером 17 августа в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, погиб один человек и около десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Позже в городе Камбрильсе, к югу от Барселоны, группа террористов на фургоне наехала на людей. Пострадали семь человек, четверо преступников были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позже.