Мир
 

Россиянка оказалась среди пострадавших при теракте в Барселоне

Перейти в «Мою Ленту»
DATE IMPORTED:August 17, 2017Armed Catalonian Mosses de Escuadra officers leave the area where a van crashed into pedestrians at Las Ramblas in Barcelona, Spain, August 18, 2017. REUTERS/Sergio Perez

Ростуризм заявил, что в результате теракта в Барселоне пострадала россиянка. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы ведомства Евгений Гайва.

«Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации», — сказал он.

Гайва добавил, что «других данных о пострадавших россиянах пока нет».

17 августа фургон наехал на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали. Спустя некоторое время неизвестный мужчина на машине наехал на полицейских, оцепивших район, где был совершен теракт. После этого водитель скрылся, спустя какое-то время его автомобили остановили, и в результате завязавшейся перестрелки он был ликвидирован.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Представлены новые данные по инциденту с наездом на полицейских в Барселоне
В каталонском городе убиты пытавшиеся повторить барселонскую атаку террористы
В Испании объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне
Последние новости
Россиянка оказалась среди пострадавших при теракте в Барселоне
Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» обзаведется спин-оффом
Из Невы выловили тело мужчины с арматурой на шее
Командование эсминца Fitzgerald отстранено от службы из-за гибели моряков
Сирийская армия при поддержке ВКС России окружила боевиков ИГ у города Акербат
Стоимость путевок в Турцию упала ниже цены на авиабилеты
Спасавшаяся от побоев москвичка выпрыгнула из окна и сломала позвоночник  
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики

Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
07:29Сегодня

Мэр Сиэтла призвал убрать памятник Ленину

09:17Сегодня

Командование эсминца Fitzgerald отстранено от службы из-за гибели моряков

04:49Сегодня

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест супруга бывшего генпрокурора

Мир20:4917 августа

Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне

Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
21:2017 августа

Полиция Каталонии опровергла информацию о засевших в баре террористах

06:33Сегодня

Представлены новые данные по инциденту с наездом на полицейских в Барселоне

03:17Сегодня

В каталонском городе убиты пытавшиеся повторить барселонскую атаку террористы

Мир00:0117 августа

Всюду Гитлер

Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
19:5317 августа

Число жертв наезда на пешеходов в Испании возросло до 13

01:35Сегодня

В каталонском Альканаре прогремел второй за сутки взрыв

02:28Сегодня

В Испании объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Самолет c отказавшими тормозами врезался в ограждение терминала во Внуково
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Два человека погибли при взрыве в Дагестане
Пьяный волгоградец пострелял из окна по шумным соседским детям
Жителя Крыма задержали в Домодедово за шутку о бомбе
Пьяный посетитель Калининградского зоопарка попытался украсть какаду
Все материалы
Мир
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне
Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
Мэр Сиэтла призвал убрать памятник Ленину
Командование эсминца Fitzgerald отстранено от службы из-за гибели моряков
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Посол Польши предрек получение Белоруссией безвизового режима с ЕС
Порошенко назначил ответственных за возвращение Крыма чиновников
В ДНР назвали направление возможного наступления украинской армии
Глава СБУ обвинил спецслужбы РФ в подготовке убийства «ярких» киевских политиков
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Доллар упал ниже 59 рублей
Австралия усилит регулирование криптовалют
«Альфа Капитал» начала внутреннее расследование из-за письма о проблемных банках
Назван размер средней российской зарплаты
Morgan Stanley сообщил о рекордных темпах роста мирового ВВП
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
«Газпром» установил абсолютный рекорд суточного экспорта газа
Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех белорусских предприятий
Житель Тамбовской области передумал взыскивать с МТС 30 миллиардов рублей
Назван планируемый объем выпуска самолетов МС-21
В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей
Google купил белорусский стартап в сфере искусственного интеллекта
Все материалы
Силовые структуры
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
АПЛ «Северодвинск» успешно запустила ракету «Калибр» в Баренцевом море
ВКС России за неделю 8 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ
Вынесен приговор по делу о гибели 17 человек при пожаре в московской типографии
Глава Пентагона указал на риск начала войны в случае запуска ракеты КНДР
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Назван способ улучшить вкус виски
На Марсе нашли загадочное водохранилище
iPhone стал самым популярным в мире смартфоном
«Макдоналдс» случайно слил iPhone 8
Все материалы
Спорт
Сексизм в действии
Деньги доказывают: равноправие полов в спорте — миф
Судья из Литвы отменил чистый гол «Краснодара» в игре с «Црвеной Звездой»
«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в матче квалификации Лиги Европы
Conor McGregor«Он огреб по полной, его самолюбие пострадало»
Конор Макгрегор — нытик и лжец?
Лучший бомбардир команды Слуцкого выбыл на полгода
Семерых фанатов ЦСКА на несколько лет отстранили от посещения стадионов
ФИФА назвала имена претендентов на призы лучшему тренеру и футболисту года
Все материалы
Культура
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Спасти нерядового Райана
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Телохранителя киллера» до «Эмоджи»
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
Дети Джонни Кэша ужаснулись нацисту в футболке с изображением музыканта
Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» обзаведется спин-оффом
Дориан Грей станет женщиной в новой экранизации романа Оскара Уайльда
Компьютер испортил арт-проект требованием интимных фото
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Oleg Tinkov, Chairman of Tinkoff Credit Systems, reacts during an interview with Reuters' journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/William Webster (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)«Блогеры за бабки мать родную продадут»
За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Журналистка раскрыла тайные значения эмодзи
Тень Трампа в доме обычной семьи насторожила американцев
В сети попытались запутать террористов в Барселоне снимками котов
Судорога в ноге спортсмена заставила пользователей сети поверить в инопланетян
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Urban Decay исправит женщинам лица
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Burberry уменьшил сумки под размер покупателей
Рианна увековечила свой образ в носках
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Стоимость путевок в Турцию упала ниже цены на авиабилеты
Определены самые бюджетные направления для учебы за рубежом
В Крыму спасли потерявшего сознание от укуса шершня украинского туриста
Перечислены основные претензии туристов к отдыху в России
Пассажирка впала в кому и умерла на борту самолета Turkish Airlines
Все материалы
Из жизни
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира
Все материалы
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Самые продаваемые иномарки с пробегом
Какие иномарки пользуются наибольшим спросом на вторичке
Машины, которые не угонят
Какие машины не пользуются спросом у угонщиков
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Немецкий проктолог выставил на продажу по-настоящему суровый Porsche 911
Китайцы совместили в одном кроссовере копии сразу четырх автомобилей
Министр экологии Германии поменяла «Теслу» на «Мерседес»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы