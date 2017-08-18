Россиянка оказалась среди пострадавших при теракте в Барселоне

Ростуризм заявил, что в результате теракта в Барселоне пострадала россиянка. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы ведомства Евгений Гайва.

«Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации», — сказал он.

Гайва добавил, что «других данных о пострадавших россиянах пока нет».

17 августа фургон наехал на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали. Спустя некоторое время неизвестный мужчина на машине наехал на полицейских, оцепивших район, где был совершен теракт. После этого водитель скрылся, спустя какое-то время его автомобили остановили, и в результате завязавшейся перестрелки он был ликвидирован.