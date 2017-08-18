В каталонском городе убиты пытавшиеся повторить барселонскую атаку террористы

Полиция Каталонии заявила, что в ночь на пятницу, 18 августа, были ликвидированы несколько лиц, причастных к совершению теракта в Барселоне. Об этом сообщает Reuters.

Спецоперация проводилась в городе Камбрильс, к югу от Барселоны.

Как передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала 24 Horas, на террористах были пояса-смертников и они готовились повторить барселонскую атаку. Преступники были уничтожены, когда въехали на фургоне в группу людей, при этом пострадали, по различным данным, от пяти до семи человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всего, как уточняется, были ликвидированы четверо террористов, один ранен.

Днем 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водитель скрылся с места преступления.

Задержаны двое подозреваемых, они являются выходцами из Северной Африки. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».