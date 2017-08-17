Названный причастным к теракту житель Каталонии заявил о краже паспорта

Житель Каталонии Дрисс Укабир, на имя которого был арендован использовавшийся при теракте в Барселоне микроавтобус, явился в полицию и заявил, что у него украли документы. Об этом пишет газета La Vanguardia.

Укабир пришел в полицейский участок города Риполл и заявил, что в момент нападения он не выезжал за пределы этого населенного пункта. По словам мэра города Хорди Мунелла, Укабир хорошо здесь известен. Он гражданин Франции, но постоянно проживает в Каталонии.

Мунелл добавил, что полиция выясняет, почему о краже документов Укабир не заявил ранее, а также версию, что к теракту причастен его младший брат Мусса Укабир, который мог украсть паспорт.

Микроавтобус днем 17 августа наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали около 80. Водителю удалось скрыться с места преступления.

Спустя некоторое время появилась информация о задержании Дрисса Укабира, арендовавшего транспортное средство. Сообщалось, что вместе с ним под стражу был взят еще один человек. Позднее власти Каталонии подтвердили, что задержаны двое.

Кроме того, в ходе перестрелки полиция ликвидировала еще одного подозреваемого в причастности к нападению. По некоторым данным, это человек, совершивший наезд на полицейских на проспекте Диагональ в Барселоне спустя некоторое время после теракта на Рамбле.

В полиции Каталонии подтвердили факт наезда на стражей порядка. При этом пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).