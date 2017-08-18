Полиция Каталонии рассказала о происхождении задержанных в связи с терактом

Задержанные после теракта в Барселоне являются выходцами из Северной Африки. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил на пресс-конференции Хосеп Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra.

По его словам, один из задержанных родился в Марокко, второй в Мелилье, испанском анклаве на границе с Марокко. По словам Траперо, ранее они не привлекались к уголовной ответственности. По мнению следствия, задержанные причастны к теракту.

Он добавил, что водитель машины, который сбил полицейских, погиб, при этом к теракту он отношения не имеет. «Этот человек мертв, он испанец, его связь с террористами не подтверждена», — отметил он.

Также Траперо заявил, что водитель фургона, наехавшего на людей, все еще остается на свободе.

Днем 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось скрыться с места преступления.

Спустя некоторое время появилась информация о задержании Дрисса Укабира, арендовавшего фургон. Сообщалось, что вместе с ним под стражу был взят еще один человек. Позднее власти подтвердили, что задержаны двое. Позже Укабир сам явился в полицию и заявил, что у него украли документы.

Кроме того, в ходе перестрелки полиция ликвидировала еще одного подозреваемого в причастности к нападению. По некоторым данным, это человек, совершивший наезд на полицейских на проспекте Диагональ в Барселоне спустя некоторое время после теракта на Рамбле. При этом пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).