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Представлены новые данные по инциденту с наездом на полицейских в Барселоне

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Инцидент с машиной, наехавшей на полицию в Барселоне, возможно, все же был связан с терактом в центре города. Об этом пишет газета La Vanguardia со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом испанец, погибший в этом автомобиле, сидел в кресле пассажира. По уточненным данным, он был не застрелен силовиками, а зарезан неизвестным.

17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водитель с места преступления скрылся.

Спустя некоторое время на проспекте Диагональ неизвестный мужчина на машине наехал на оцепивших место теракта полицейских. После погони, как тогда сообщалось, его застрелили.

По делу о теракте задержаны двое подозреваемых, они являются выходцами из Северной Африки. Ответственность за содеянное взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Кроме того, 17 августа в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, пострадали несколько полицейских.

Позже в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали шесть человек, пять нападавших были убиты.

Полиция предполагает, что все эти инциденты взаимосвязаны.

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