В каталонском Альканаре прогремел второй за сутки взрыв

В муниципалитете Альканар в Каталонии прогремел второй за сутки взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV3.

Второй взрыв произошел в том же районе, где и первый. В результате пострадали несколько полицейских, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Другие подробности не приводятся.

Первый взрыв прогремел в нарколаборатории утром 17 августа. Погиб один человек, семеро пострадали. Как заявили в каталонской полиции, инциденты в Альканаре могут быть связаны с терактом в Барселоне.

В столице Каталонии днем 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла, произошедшее признано властями террористическим актом. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось скрыться, но задержаны двое подозреваемых в причастности к преступлению. Об ответственности за нападение заявили в террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Кроме того, спустя некоторое время на проспекте Диагональ неизвестный мужчина на автомобиле наехал на оцепивших место теракта полицейских. После погони его застрелили.

В связи с этими событиями в Испании объявлен трехдневный общенациональный траур.