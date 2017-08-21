Испанские полицейские застрелили исполнителя теракта в Барселоне

Во время спецоперации в городе Субиратс в окрестностях Барселоны испанские полицейские убили Юнеса Абуякуба — главного подозреваемого в совершении теракта в столице Каталонии. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает La Vanguardia.

Объявленный в розыск Абуякуб был опознан одним из местных жителей, который его окликнул и спросил, что он тут делает. Вместо ответа злоумышленник попытался скрыться. О подозрительном мужчине сообщили в полицию, которая начала облаву, в результате которой тот был застрелен. На его теле был закреплен пояс со взрывчаткой.

Материалы по теме Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики Что стоит за кровавым терактом в Барселоне

Для разминирования пояса сотрудники спецслужб использовали специального робота.

Ранее 21 августа сообщалось, что подозреваемый в совершении наезда на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне был задержан.

В то же время полицейские источники рассказали, что Абуякуб после наезда на пешеходов покинул место преступления пешком. После этого он напал на водителя припаркованной неподалеку машины, зарезал его и угнал автомобиль. Протаранив полицейский пост, Абуякуб смог покинуть пределы оцепления. Позже стражи порядка обнаружили машину, в которой находился труп владельца.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый умер позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».