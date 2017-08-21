Барселонский террорист скрылся на машине убитого им водителя

Главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне скрылся с места преступления на угнанной машине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей каталонской полиции.

По данным представителей правоохранительных органов, 22-летний Юнес Абуякуб после наезда на пешеходов на улице Рамбла покинул место преступления пешком. После этого он напал на водителя припаркованной неподалеку машины, зарезал его и угнал автомобиль. Протаранив полицейский пост, Юнес смог вырваться за пределы оцепления.

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Позже стражи порядка обнаружили машину, в которой находился труп владельца. Власти склонны признать погибшего 15-ой жертвой теракта.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».