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В Испании рассказали о розыске главного подозреваемого в причастности к теракту

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Полиция Каталонии (провинция Испании) подтвердила, что продолжает работать над версией о 12 подозреваемых в причастности к теракту, совершенному в четверг в Барселоне. Один из них до сих пор находится в розыске, передает Reuters в воскресенье, 20 августа.

Накануне сообщалось, что стражи порядки ищут главного подозреваемого в наезде на пешеходов на улице Рамбла. Им оказался марокканец 22 лет, Юнес Абуякуб (Younès Abouyaaqoub), пишет Noticia al dia. По информации испанских СМИ, именно он находился за рулем автомобиля, который врезался в толпу прохожих.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».

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