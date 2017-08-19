В Барселоне разогнали митинг противников исламизации Европы

Полиция Барселоны разогнала митинг противников исламизации Европы, организованный после теракта, унесшего жизни 15 человек. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Акция прошла на улице Рамбла в центре города, где 17 августа и произошел теракт. Демонстранты несли плакаты со словами «Террористы, здесь вам не рады» и «Испания христианская, а не мусульманская». Также к действу присоединились местные антифашисты, призвавшие ультраправых «убраться из их районов», передает РИА Новости.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».

