Полиция заявила о гибели всех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне

Все четверо подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне, который произошел днем 17 августа, мертвы. Об этом в пятницу, 18 августа, со ссылкой на испанскую полицию пишет газета El Pais.

Ранее сообщалось о гибели троих террористов — Муссы Укабира, Саида Аальи и Мохаммеда Хичами. Указывалось, что Юнес Абуйаакуб находится в бегах. Осуществившие атаку молодые люди являются уроженцами Марокко, им было от 17 до 24 лет.

Они были убиты полицией в ночь в на пятницу. На террористах были пояса смертников и они пытались повторить барселонскую атаку.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».