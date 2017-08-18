Опубликованы имена и фотографии разыскиваемых по делу о каталонских терактах

В Каталонии полиция разыскивает четырех человек, которые могут быть причастны к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на документы следствия, оказавшиеся в ее распоряжении.

Издание отмечает, что стражи порядка ищут Муссу Укабира, Юнеса Абуйаакуба, Саида Аалью и Мохаммеда Хичами. Подозреваемым от 17 до 24 лет.

В настоящее время задержаны четыре человека, один из них — Дрисс Укабир, брат главного подозреваемого — Муссы Укабира. По словам Дрисса, брат выкрал у него документы, чтобы арендовать фургоны.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».