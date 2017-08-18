Установлены личности нескольких причастных к каталонским терактам

В Испании полиция установила личности нескольких террористов, причастных к атакам в Каталонии. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Reuters.

По данным властей, трое подозреваемых — из Марокко, еще один — из Испании.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверо нападавших были ликвидированы на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».