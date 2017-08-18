Полиция сочла возможной смерть барселонского террориста при атаке в Камбрильсе

Водитель микроавтобуса, совершивший 17 августа наезд на людей на пешеходной части улицы Рамбла в центре Барселоны, мог быть застрелен во время второй атаки в муниципалитете Камбрильс. Об этом сообщает в пятницу, 18 августа, Daily Mail.

По информации издания, в правоохранительных органах полагают, что исполнитель теракта мог присоединиться к группе других злоумышленников для следующего нападения. В полиции отметили, что расследование указывает на это, однако пока нет точных доказательств.

В настоящее время личность террориста из Барселоны не установлена, он скрылся. Основным подозреваемым является 17-летний (по другим данным ему 18) Мусса Укабир. Предполагается, что он украл у старшего брата Дрисса паспорт и арендовал на его имя два фургона. Один из них был использован для теракта в Барселоне, второй нашли в городе Вик.

Как отмечается, братья проживали в Риполе, они имеют марокканское происхождение, Мусса — гражданин Испании, у Дрисса французский паспорт. Газета пишет, что ранее в сети младший писал про уничтожение неверных в случае обретения безграничной власти.

После теракта неизвестный сбил на проспекте Диагональ полицейских, оцепивших район ЧП. Пострадали два стража порядка. Сообщалось, что находившийся на пассажирском сиденье машины человек был зарезан.

В тот же вечер в Камбрильсе, к югу от Барселоны, группа террористов на фургоне наехала на людей. По данным полиции, у преступников были с собой топор и ножи, а также муляжи поясов смертников. В результате пострадали семь человек, позже один из них умер. Четверо нападавших были ликвидированы на месте, пятый скончался в больнице.

Телеканал ABC опубликовал в Twitter видео из Камбрильса. На кадрах полицейский стреляет в преступника.

Видео: ABC News / Twitter

По последним данным, жертвами атак стали 14 человек, более 100 пострадали. Ранения получили граждане 34 государств. По подозрению в причастности к терактам задержаны четверо.

Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).