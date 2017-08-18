В Берлине отказались подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета флага Испании

Бранденбургские ворота в Берлине не будут подсвечивать в цвета испанского флага в знак солидарности с Испанией, подвергшейся серии террористических атак. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказали агентству РИА Новости в ведомстве по вопросам прессы и информации в немецкой столице.

Почему было принято подобное решение, уточнять не стали. 3 апреля власти Германии не стали подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага после взрыва в петербургском метро, как это делалось ранее.

Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что 13 граждан ФРГ пострадали в результате теракта в Барселоне. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Он также добавил, что в немецком внешнеполитическом ведомстве пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о погибших гражданах Германии.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверо нападавших были ликвидированы на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».