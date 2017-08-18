Полиция задержала четвертого подозреваемого в каталонских терактах

Задержан четвертый подозреваемый в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Об этом в своем Twitter сообщила полиция Каталонии.

Отмечается, что задержание было произведено в муниципалитете Риполь. Имя этого человека не сообщается.

Ранее было известно о троих задержанных.

Основным подозреваемым в серии терактов в Испании силовики считают 17-летнего Муссу Укабира. Он, вероятно, был непосредственным исполнителем теракта. Ему удалось скрыться. Полиция задержала его старшего брата Дрисса, на имя которого был арендован один из фургонов, использованных для наезда на пешеходов. Силовики полагают, что Укабир-младший позаимствовал паспорт родственника.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверо нападавших были ликвидированы на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, погибли или получили ранения граждане 34 государств.

Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».