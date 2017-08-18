В Испании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в Барселоне

В испанском городе Риполь полицейские задержали третьего подозреваемого в причастности к совершению теракта в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.

Спецслужбы продолжают поиск еще двух подозреваемых. Также проверяется информация о третьем фургоне, который мог быть арендован террористами для нападения.

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17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось скрыться с места преступления.

Позже полицейские заявили о задержании двух подозреваемых, а также об обнаружении второй машины, взятой напрокат группой злоумышленников.

Кроме того, в ходе перестрелки полиция ликвидировала еще одного подозреваемого в причастности к нападению. По некоторым данным, это человек, совершивший наезд на полицейских на проспекте Диагональ в Барселоне спустя некоторое время после теракта на Рамбле. При этом пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали шесть человек, пятеро нападавших были убиты.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).