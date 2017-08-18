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Названо имя основного подозреваемого в совершении барселонского теракта

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Главным подозреваемым в наезде на людей на пешеходной улице в центре Барселоны является 17-летний Мусса Укабир (Moussa Oukabir). Об этом сообщает газета El Mundo в пятницу, 18 августа.

Как пишет издание, полиция сфокусирована на поиске молодого человека, которого считают непосредственным исполнителем теракта. Отмечается, что после атаки ему удалось скрыться, при этом свое лицо он прикрывал кепкой. По данным правоохранительных органов, подозреваемый может быть вооружен.

Мусса — брат задержанного после теракта жителя Каталонии Дрисса Укабира. По основной версии, молодой человек украл у старшего родственника паспорт, после чего арендовал на его имя два фургона в муниципалитете Санта-Перпетуа-де-Могода. Один из них был использован непосредственно для совершения теракта, второй нашли после атаки в городе Вик под Барселоной. Предположительно, на нем злоумышленник собирался скрыться.

Микроавтобус наехал на людей на популярной пешеходной улице Рамбла 17 августа. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали. По последним данным, задержаны три человека, подозреваемые в причастности к нападению, продолжается поиск еще двух.

Через некоторое время после теракта неизвестный совершил на проспекте Диагональ в Барселоне наезд на полицейских, оцепивших район. Сообщалось, что в результате завязавшейся перестрелки водителя застрелили силовики. По другим данным, убитый находился на пассажирском сиденье в машине и был зарезан неизвестным.

Кроме того, вечером 17 августа в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, погиб один человек и около 10 пострадали. Позже в Камбрильсе другая группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав в фургоне на людей. Пострадали шесть человек, среди них — россиянка. Пятеро нападавших были убиты.

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