Напавший на британских полицейских джихадист-меченосец обвинен в терроризме

Задержанному по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейских около Букингемского дворца предъявили обвинения в терроризме. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Reuters.

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В соответствии с законом о терроризме 2006 года 26-летнего Мохисунната Чодари обвинили в том, что он участвовал в подготовке терактов.

25 августа мужчина был задержан по подозрению в нападении на двух полицейских. Он остановил свою машину в запрещенном месте неподалеку от автомобиля стражей порядка. Правоохранители заметили меч длиной в четыре фута (1,2 метра) в салоне и решили его задержать. В этот момент злоумышленник ранил их, крича при этом «Аллаху акбар». Сообщается, что стражи порядка получили незначительные травмы.

Через несколько дней был задержан второй подозреваемый в причастности к произошедшему у Букингемского дворца. Однако впоследствии 30-летнего мужчину отпустили без предъявления обвинений