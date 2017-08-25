Неизвестный с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне

Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне. Об этом говорится на сайте лондонской полиции.

Сообщается, что двое стражей порядка обратили внимание на мужчину с ножом, в ходе задержания преступник нанес им легкие ранения рук. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте, полицейские от госпитализации отказались.

Больше никто в результате инцидента не пострадал.

Ранее 25 августа вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в столице Бельгии Брюсселе, есть пострадавшие. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре города. Солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности.

По информации СМИ, напавший — выходец из Сомали примерно 30 лет. Сообщается, что перед нападением он кричал «Аллах Акбар». Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.