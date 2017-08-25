В центре Брюсселя мужчина с ножом напал на военный патруль

Вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в столице Бельгии Брюсселе, есть пострадавшие. Как сообщает RTBF, преступник нейтрализован.

Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре города. Солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности.

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По информации СМИ, напавший — выходец из Сомали примерно 30 лет. Сообщается, что перед нападением он кричал «Аллах Акбар». Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

20 июня на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал «Аллах акбар». Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.

22 марта 2016 года в Брюсселе была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».