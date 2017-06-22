Бельгийская полиция задержала возможных сообщников брюссельского террориста

Бельгийская полиция задержала возможных сообщников террориста, 20 июня устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Le Soir.

Как отмечается, полицейские провели в трех коммунах Брюссельского региона (Кекельберге, Андерлехте и Моленбеке) обыски у лиц, регулярно общавшихся с Уссамой Зариу, который во вторник взорвал чемодан на Центральном вокзале Брюсселя, а затем был застрелен военными. По итогам обысков были задержаны четыре человека.

Задержанных допросит судебный следователь, который решит, будут ли молодые люди помещены под арест.

Взрыв на Центральном вокзале Брюсселя произошел около 20:30 по местному времени 20 июня. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал «Аллах акбар». Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.

