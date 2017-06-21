Брюссельский террорист объявлен мертвым

Террорист, устроивший взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, умер от ран. Об этом сообщает издание Le Soir со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии.

Издание пишет, что до сих пор не выяснена личность предполагаемого исполнителя взрыва.

Агентство France Presse выяснило у очевидцев, что перед терактом преступник выкрикнул традиционный для исламских террористов клич.

Вечером 20 июня бельгийские СМИ сообщили о взрывах и стрельбе в районе вокзала на площади Гран-Плас. При этом информация была настолько противоречивой, что было неизвестно, сколько было преступников и какова их судьба.

22 марта 2016 года в Брюсселе была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения.

По версии следствия, в метро взрывное устройство привел в действие Халид Бакрауи, а в аэропорту — его брат Ибрагим вместе с Наджимом Лашрауи, которого разыскивали по делу о терактах в Париже. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

