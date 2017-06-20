На Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал RTL.

Очевидцы рассказали, что подозреваемый был ранен сотрудниками служб безопасности, его состояние неизвестно. Площадь Гран-Плас, где находится вокзал, эвакуирована. Оказавшихся в том районе людей призвали укрыться в соседних зданиях.

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Телеканал RTBF, в свою очередь, выяснил, что преступник, на котором был надет пояс со взрывчаткой, был убит. Пожарные подтвердили, что они были вызваны после взрыва малой мощности.

В результате инцидента никто, кроме террориста, не пострадал. Пока неизвестно, сколько всего было преступников, однако власти заверяют, что ситуация находится под контролем.

При этом прокуратура пока не классифицирует инцидент в центре Брюсселя как теракт.

22 марта 2016 года в Брюсселе была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения.

По версии следствия, в метро взрывное устройство привел в действие Халид Бакрауи, а в аэропорту — его брат Ибрагим вместе с Наджимом Лашрауи, которого разыскивали по делу о терактах в Париже. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».