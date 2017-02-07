Белый дом опубликовал список замалчиваемых в СМИ терактов

Белый дом опубликовал список терактов, которые, по мнению представителей американских властей, недостаточно полно осветили СМИ. Об этом сообщает The Washington Post.

В документе упоминаются 78 атак, совершенных с сентября 2014 года, включая нападения в Париже, Ницце, Брюсселе, а также массовые убийства в Орландо и Сан-Бернардино.

Материалы по теме Праздничный ужас Ниццы Грузовик врезался в толпу отдыхающих на набережной Променад дез Англэ Париж, пятница, 13-е Что удалось следствию за год выяснить о терактах в столице Франции

Отмечается, что в перечне есть происшествия, вообще не получившие огласки, такие как ранение датского подданного в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в королевстве двух граждан США в январе 2015-го.

В список попали два теракта, связанных с Россией. Это падение российского лайнера в Египте в октябре 2015 года и нападение боевиков в Дербенте в декабре 2015-го.

6 февраля, выступая на базе ВВС США Макдилл во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что «нечестные журналисты по своим причинам не хотят рассказывать о нападениях террористов». Позже в этот же день пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил, что некоторые события не получают должного освещения в СМИ.