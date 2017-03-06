Британские полицейские сообщили о предотвращении 13 терактов за четыре года

С середины 2013 года британские полицейские предотвратили 13 потенциальных теракта. Об этом заявил руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули, передает в понедельник, 6 марта, The Guardian.

По его словам, экстремисты собирались совершать атаки в том числе и по брюссельскому и парижскому сценариям. «Некоторые из них были более искусно спланированы», — сообщил Роули, отметив при этом, что террористы хотели нападать на полицейские участки и военных, а также устраивать теракты в общественных местах.

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«Наше беспокойство вызывает все — от нападений с ножом в руках или с использованием транспортных средств до серьезных атак с применением огнестрельного оружия», — приводит его слова BBC News.

Роули добавил, что на протяжении последних двух лет уровень угрозы терактов в Великобритании классифицируется как серьезный. «Это означает, что нападение весьма вероятно», — резюмировал он.

22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя возле стойки авиакомпании American Airlines произошло два взрыва. В тот же день бомба сработала на станции брюссельского метро «Маальбек». В результате двух терактов погибли 35 человек, более 300 получили ранения.

13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия террористических атак. В результате терактов в кафе, ресторанах, у стадиона «Стад де Франс» и в концертном зале «Батаклан» погибли 130 человек, более 350 получили ранения.