В Бельгии арестованы вероятные соучастники терактов в Париже и Брюсселе

В бельгийской коммуне Лакен к северо-востоку от Брюсселя полицейские арестовали двух подозреваемых в подготовке терактов в Париже и Брюсселе. Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на данные прокуратуры королевства.

Фарид К. и Мейрем Е.Б. , как предполагают следователи, изготовили и передали фальшивые документы Халиду эль-Бакрауи, который считается одним из организаторов теракта в Париже в ноябре 2015 года.

По поддельному удостоверению личности злоумышленник арендовал квартиру, которая использовалсь террористами при подготовке нападений во французской столице.

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Телеканал BFMTV уточняет, что по этим же документам было снято жилье, которое использовал Салах Абдесалам — главный подозреваемый по делу о терактах в Париже.

Позже Халид эль-Бакрауи вместе со своим братом Ибрагимом вошли в группу, совершившую 22 марта 2016 года террористическую атаку в Брюсселе. В результате нападения погибли 35 человек, более 300 пострадали.

13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия терактов. В результате атак в кафе, ресторанах, у стадиона «Стад де Франс» и в концертном зале «Батаклан» погибли 130 человек, более 350 получили ранения.