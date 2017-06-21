Власти Бельгии раскрыли обстоятельства теракта в Брюсселе

Взрыв, произошедший вечером 20 июня на Центральном вокзале Брюсселя, оказался меньшей мощности, чем планировал террорист-смертник. Об этом в эфире телеканала VTM сообщил глава МВД Бельгии Ян Ямбон, передает ТАСС.

По его словам, бомба сработала не так, как предполагал злоумышленник.

Также Ямбон отметил, что личность исполнителя теракта установлена. Министр уточнил, что смертник был известен полиции. Его имя чиновник раскрывать не стал.

Взрыв на Центральном вокзале Брюсселя произошел около 20:30 по местному времени 20 июня. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал «Аллах акбар». Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.