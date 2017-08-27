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Задержан второй подозреваемый по делу о нападении у Букингемского дворца

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Полиция Великобритании задержала второго подозреваемого по делу о нападении на стражей порядка у Букингемского дворца в столице. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает Reuters.

Задержание проведено в одном из районов в Западном Лондоне. Подозреваемому 30 лет, он обвиняется в «причастности к совершению, подготовке или подстрекательству к террористическому акту».

25 августа двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца. В ходе задержания злоумышленник нанес им легкие ранения рук.

Вечером 3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Жертвами этой атаки стали восемь человек, 48 получили ранения. Злоумышленники, совершившие нападение, были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

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