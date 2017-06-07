В Темзе обнаружено тело вероятной жертвы теракта в Лондоне

Британские полицейские обнаружили в Темзе тело мужчины, предположительно, француза, погибшего в результате теракта в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Скотленд-Ярда.

Следователи считают, что погибшим является 45-летний Ксавье Тома, пропавший без вести после теракта в Лондоне 3 июня.

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Официально процедура идентификации еще не завершена, однако на опознание были приглашены родственники именно этого французского гражданина.

По сообщению BFMTV, Тома проводил выходные в Лондоне со своей подругой, она получила в результате теракта тяжелые ранения.

Вечером 3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Если погибший будет признан жертвой теракта, то число погибших возрастет до 8 человек. В результате нападения 48 человек получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.