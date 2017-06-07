Полиция задержала очередного подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

Сотрудники лондонской полиции задержали еще одного человека в рамках расследования теракта в британской столице. Об этом говорится в специальном сообщении правоохранительных органов.
Как следует из документа, операция проводилась в одном из районов в восточной части города при поддержке контртеррористических подразделенией полиции. Следователи провели обыск в квартире и приняли решение о задержании подозреваемого 30-летнего мужчины. Ему может быть предъявлено обвинение в подстрекательстве к терроризму.
6 июня сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании отпустили всех задержанных ранее подозреваемых по делу о теракте 3 июня.
После теракта на Лондонском мосту были задержаны 12 человек. 5 июня сообщалось, что следователи, работающие по делу о теракте, установили личности всех нападавших.
Вечером 3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.
Жертвами этой атаки стали семь человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.