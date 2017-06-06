СМИ сообщили об урезании бюджета антитеррористического управления Великобритании

Власти Великобритании намерены сократить бюджет антитеррористического управления Соединенного Королевства. Об этом сообщает The Times.

Согласно документам МВД ассигнования на нужды ведомства могут быть сокращены более чем на 32 миллиона фунтов (40 миллионов долларов). Как уточняет издание, управление выполняет координирующие функции по обобщению информации, поступающей от полиции, разведки и контрразведки.

Кроме того, за счет средств управления финансируются различные проекты в области борьбы с терроризмом. Например, программа Prevent, позволяющую идентифицировать лиц, причастных к экстремистской деятельности.

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Издание напоминает, что после недавнего теракта в Лондоне премьер-министр Тереза Мэй заявила, что увеличение ассигнований на борьбу с экстремизмом является приоритетом в работе правительства.

За последнее время на территории Великобритании произошла целая серия терактов. 3 июня террористы на фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и набросились с ножами на прохожих. В результате атаки погибли семь человек, 48 получили ранения. Нападавших застрелили сотрудники правоохранительных органов.

В результате атаки террориста-смертника Салмана Абеди, взорвавшего себя в Манчестере 22 мая, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Боевики назвали теракт местью за нападение на «земли мусульман».

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.

