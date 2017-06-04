Задержаны 12 подозреваемых по делу о терактах в Лондоне

Полиция задержала 12 человек, подозреваемых в причастности к терактам в Лондоне, сообщает в воскресенье, 4 июня, BBC News. Они были обнаружены в восточной части города в квартире, которая принадлежала одному из террористов.

По последним данным, погибло семь человек, 48 получили ранения. Трое мужчин, совершивших нападение на лондонцев, застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

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Президент России Владимир Путин направил в адрес британского премьера Терезы Мэй телеграмму, в которой отметил, что «преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом». Он выразил уверенность, что общим ответом на атаки должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с терроризмом по всему миру.

Вечером 3 апреля террористы на белом фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на пешеходов.