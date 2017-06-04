Uber обвинили в завышении цен в ночь терактов в Лондоне

Пользователи сервиса онлайн-заказа такси Uber в Лондоне обвинили компанию в завышении цен в ночь на воскресенье, 4 июня, когда в британской столице произошла серия нападений. Об этом сообщила газета The Sun.

В частности, житель британской столицы Саймон Мурс рассказал в Twitter, что за поездку, которая обычно обходилась в семь фунтов стерлингов, ему выставили счет в 40 фунтов. Другой возмущенный пользователь написал: «Абсолютно отвратительно, что сегодня вечером Uber так раздул цены в Лондоне! Как вы можете быть настолько циничными в этой ситуации?»

Представители сервиса объяснили рост цен автоматической настройкой программы, устанавливающей тарифы в зависимости от спроса на перевозки в том или ином районе. Поскольку после терактов число вызовов резко возросло, то и цены на перевозки поднялись.

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В Uber заверили, что динамическая тарификация была остановлена сразу же после того, как стало известно об инциденте. Однако один из клиентов компании утверждает, что получил уведомление о прекращении роста тарифов лишь спустя два часа после начала атак, пишет газета.

Вечером 3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Трое предполагаемых террористов, на которых были муляжи поясов смертников, ликвидированы. Также некий инцидент произошел в районе Воксхолл, однако позже правоохранительные органы заявили, что он не связан с первыми.

По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, порядка 50 госпитализированы.

