В Великобритании из-за терактов приостановили предвыборную кампанию

Консервативная партия Великобритании приостановила избирательную кампанию в связи с терактами в Лондоне. Об этом говорится в сообщении представителя премьер-министра страны, лидера тори Терезы Мэй, передает The Guardian.

В сообщении консерваторов отмечается, что в партии продолжат внимательно следить за дальнейшим расследованием. Парламентские выборы в Великобритании запланированы на 8 июня.

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Аналогичное заявление, согласно сообщению Reuters, сделал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, партия приостановит кампанию до вечера 4 июня «в знак уважения к погибшим и получившим ранения».

В ночь с субботы на воскресенье 4 июня на Лондонском мосту неизвестные на белом микроавтобусе въехали в толпу из 20 человек. Затем из машины выскочили три человека «южной внешности» и стали нападать на прохожих с ножами. Полиция сообщила также о еще двух инцидентах — один в районе Боро Маркет, второй — в Воксхолле (впоследствии выяснилось, что он не связан с терактами), в другой стороне, неподалеку от штаб-квартиры британской разведки MI6. По последним данным, в результате терактов шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы. В связи с этими событиями на 4 июня запланировано заседание чрезвычайного комитета COBRA под руководством премьер-министра.