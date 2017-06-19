Мэй назвала наезд на мусульман у мечети в Лондоне отвратительным терактом

В связи с наездом на мусульман возле одной из мечетей в Лондоне, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила что ненависть и зло никогда не будут торжествовать. Ее слова передает Reuters.

«Сегодня утром наша страна проснулась с новостью об очередном теракте на улицах нашей столицы: втором в этом месяце и таким же отвратительным, как и предыдущие»,— говорится в ее заявлении.

По словам британского премьера, это было нападение, направленное против простых и невинных людей, на этот раз британских мусульман, выходивших из мечети после молитвы.

Ранее 19 июня сообщалось, что фургон совершил наезд на посетителей мечети Финсбери Парк. В результате этой атаки погиб человек, десять получили ранения, из них восемь — госпитализированы.

Водитель автомобиля был задержан. Им оказался 48-летний мужчина. Полицейские проводят с ним следственные действия.