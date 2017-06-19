Появились данные по жертвам инцидента в Лондоне

В результате наезда автомобиля на людей в Лондоне могли погибнуть два человека. Об этом в понедельник, 19 июня, пишет газета The Sun.

Газета указывает, что машина съехала с дороги и врезалась в людей, выходивших из мечети Финсбери Парк. Такую же информацию распространил и Мусульманский совет Великобритании.

Газета Evening Standard со ссылкой на очевидцев сообщает, что после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим. Также газета указывает, что полицейскими был задержан «белый мужчина с темными волосами». Газета не уточняет, имел ли этот человек при себе холодное оружие.

«Я видел четырех или пятерых человек, лежащих на земле. Как минимуму у одного из них было ножевое ранение. Толпа поймала парня. Он пытался совершить то же самое, что произошло на Лондонском мосту», — рассказал газете свидетель случившегося.

Телеканал Sky News сообщает, что двум людям, которые находились в фургоне, въехавшем в толпу возле мечети, удалось скрыться с места происшествия. «В грузовике было три человека. Одного задержала полиция, двое остальных — скрылись», — рассказал каналу очевидец.

Ранее Daily Mail сообщала, что в результате инцидента пострадали как минимум 10 человек. Также издание указывает, что прохожие сами повалили водителя фургона на землю, а затем передали полиции.