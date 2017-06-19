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В Лондоне фургон въехал в толпу людей

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Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает Reuters.

Полиция города указывает, что в результате инцидента на улице Севен Систерс в северной части Лондона пострадали несколько человек. Один человек был задержан.

Движение по улице было перекрыто. Власти призвали местных жителей искать альтернативные маршруты.

Как пишет The Independent, свидетели говорят о том, что съехал с дороги в толпу людей возле мечети Финсбери Парк, но неясно, было ли это преднамеренным.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.

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