СМИ сообщили о патрулировании улиц в Британии переодетыми в бродяг силовиками

Для предотвращения террористических атак улицы Лондона и других британских городов патрулируют переодетые в бродяг и дворников силовики. Об этом в четверг, 15 июня, пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в военных структурах Соединенного Королевства.

На такие меры власти Великобритании пошли в связи с участившимися терактами в стране. Так, МВД страны опубликовало данные, согласно которым в этом году увеличилось число арестов по подозрению в причастности к экстремистской деятельности.

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По данным The Independent, за последнее время по подозрению в терроризме были арестованы 304 человека. Отмечается, что это самый высокий показатель с 2001 года. 100 арестованных были в результате отпущены без предъявления обвинений.

Вечером 3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Жертвами этой атаки стали восемь человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

В ночь на 23 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде, был совершен теракт на стадионе «Манчестер Арена». Жертвами взрыва стали 22 человека, в том числе дети. Еще свыше 100 человек получили ранения разной степени тяжести.